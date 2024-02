Raccolta differenziata, partono i controlli. Verifiche anche di notte. Dopo le novità introdotte nei mesi scorsi, che hanno visto la distribuzione di sacchetti e contenitori col codice associato a ciascun utente, è ora in corso da parte di Amsa, gestore del servizio, un’attività di monitoraggio per verificare il corretto conferimento dei rifiuti e la loro esposizione negli orari stabiliti. I controlli, che avvengono 6 giorni su 7 anche nelle fasce notturne, hanno l’obiettivo di fare informazione e favorire il recepimento, da parte di cittadini e commercianti, delle nuove modalità di raccolta. Le verifiche non si svolgono dunque in un’ottica punitiva, ma di sensibilizzazione. Almeno per ora.

In questo modo, si punta ad aumentare la percentuale di differenziata e la quota di rifiuti avviati al riciclo, con conseguenti riflessi positivi anche sul decoro e la pulizia della città. Per lo stesso motivo, ossia contribuire al decoro urbano, sono state avviate delle verifiche sul corretto uso dei cestini

stradali.

A.Z.