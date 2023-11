Quizzone su sostenibilità e rifiuti, ecco gli studenti da applausi

Oltre trecento ragazzi a teatro, va in scena il "Quizzone della sostenibilità": largo alla competizione "positiva" sulle tematiche ambientali, dalla differenziata al riciclo, dall’inquinamento al corretto uso delle risorse. L’appuntamento l’altra mattina, al Teatro Trivulzio di Melzo. L’iniziativa è stata proposta, per la primissima volta a una platea di studenti delle superiori, da Cem Ambiente in collaborazione con il Comune e con Frame - Divagazioni scientifiche, in occasione della Settimana europea della riduzione del rifiuto, che, quest’anno, si celebra dal 18 al 26 novembre 2023. Circa un’ora e mezza di domande e risposte sulla sostenibilità e sulla raccolta differenziata sul territorio che hanno scatenato i giovani studenti in una gara "senza frontiere" per aggiudicarsi il podio. Ci sono dei vincitori: sono Daniele Vallicelli dell’Imi di Gorgonzola, terzo classificato; Michele Biffi dell’istituto Argentia, secondo classificato e Luca Descombes nuovamente dell’Imi, primo classificato. Per loro applausi e un premio. In sala anche studenti del Giordano Bruno, dell’Ipsia Maiorana e dell’Enaip, "tutti bravissimi". Attore "comprimario" durante il gioco a quiz anche il presidente di Cem Ambiente Alberto Fulgione: "È stato molto bello - dice - vedere tanto entusiasmo e spirito di competizione positiva sulle tematiche ambientali. I giovani su questi argomenti sono spesso più avanti di noi adulti, questo ci fa ben sperare". Il "quizzone" scientifico è un format interattivo che Cem ha ideato per le scuole in occasione del suo cinquantesimo compleanno. Tutti, insegnanti e studenti, vengono messi alla prova sui temi della sostenibilità.Quiz per ragazzi, e dunque tecnologico: gli studenti possono rispondere usando lo smartphone, "il che peraltro - così gli organizzatori - consente questo consente di stabilire, per ogni risposta data, una classifica, che basa sulla correttezza delle risposte e sul tempo impiegato a fornirle".

Monica Autunno