Questa regione non è bagnata dal mare ma il lago Trasimeno è un invito a tuffarsi

In Umbria non c’e’ il mare, ma lo specchio d’acqua del lago Trasimeno supplisce ampiamente la carenza di onde e gabbiani. Un giorno soleggiato d’estate è l’ideale per andare a fare un giro tra i paesi delle rive

del lago Trasimeno. Ma anche in primavera e in autunno, il profumo e i colori del lago assicurano emozioni ai turisti

Bella, può essere l’idea di andare a fare una passeggiata, visitare i vari castelli della zona, prendere il sole sulle spiaggette per poi fare un bagno nel lago.

Rinfrescarsi nelle acque calme del lago Trasimeno è molto piacevole, soprattutto quando fa caldo, ma anche un po’ diverso dal fare il bagno nel mare, perché l’acqua del lago è dolce e non ci sono onde.

A Castiglione del Lago, uno dei principali paesi sulle rive del Trasimeno, si può trovare la Rocca del Leone, una fortezza medievale, in cui si fanno varie

manifestazioni.

All’interno del borgo sono anche visitabili molte chiese, quella di Maria Maddalena è la più importante.

La chiesa è stupenda dall’esterno , ma anche all’interno il suo

fascino non scompare.

Durante le festività natalizie, da diversi anni, il lago viene decorato con centinaia di luci che raffigurano il tradizionale abete, il quale, attira turisti e curiosi illuminando la calma superficie dello specchio d’acqua più grande della regione.