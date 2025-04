Quercia della pace. Studenti all’opera: l’albero crescerà con loro

Gli studenti piantano la quercia della pace. L’albero crescerà con loro, il progetto del Consiglio comunale dei ragazzi a Cernusco ha coinvolto tre istituti: Hack, Montalcini e Aurora. Il percorso è stato condiviso con Acli e il tavolo della Pace, i ragazzi delle medie hanno realizzato anche i disegni per le sculture, sempre dedicate alla pace ricavate dalle piante morte protagoniste alla Fiera di San Giuseppe del Simposio dell’Albero. Un cerimonia piena di significato ed emozionate: sui rami, dopo la sistemazione, sono stati legati cordoncini con messaggi di speranza scritti dai giovanissimi che hanno partecipato al progetto che ha portato in città tanti esperti per discutere dei teatri di guerra nel mondo e delle ragioni che li hanno causati. Fra gli ospiti, Massimo Valpiana, presidente del Movimento Nonviolento e direttore della Scuola di Pace e Nonviolenza. Il suo è stato un intervento incentrato sui costruttori di pace, in un momento cruciale per il mondo. Nel cartellone si è inserita l’iniziativa delle scuole, parte di un cammino durato mesi che ha coinvolto tutta la città. Bar.Cal.