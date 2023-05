Quattro rapine nell’arco di tre ore

Quattro rapine in poco più di tre ore. Primo blitz alle 23.40 di martedì in viale Jenner: vittima, un cinese di 46 anni derubato del suo Patek Philippe da 20mila euro, portatogli via da uno sconosciuto. Dopo mezzanotte e mezza è invece stato preso di mira alla stazione Moscova della metro verde un diciannovenne italiano: tre nordafricani lo hanno minacciato con lo spray urticante per poi rubargli due bracciali in oro da 800 euro. Alle 2.20, altra rapina in via Teodosio. Vittima è un ventiduenne aggredito da due ragazzi che gli hanno portato via chiavi di casa, portafogli e sigaretta elettronica. La vittima ha poi rincorso i suoi aggressori, che hanno gettato parte del bottino. Uno dei due, italiano di 15 anni è poi stato rintracciato dalla polizia e denunciato per rapina aggravata. Venti minuti dopo, blitz in viale Monte Ceneri dove un ventiseienne è stato colpito con calci, pugni e bottigliate e rapinato di un orologio in oro dal valore di 500 euro e una collanina da 400 euro. A mettere in fuga il branco è stato un Ncc. La polizia ha infine arrestato per tentata rapina alle 9.50 di martedì un quattordicenne algerino, irregolare e con precedenti che in piazza Freud ha preso a pugni un uomo di 38 anni per rubargli la catenina d’oro, riuscendo a strappargli 4 ciondoli da 500 euro.