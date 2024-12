Quattro generazioni di ottica

Al Museo archeologico degli studi patri di Gallarate ha festeggiato i suoi 130 anni la storica azienda Velati, specializzata in ottica e optometria, punto di riferimento della comunità locale da quattro generazioni. A un anno dalla scomparsa di Giulio Velati, che ha dato un contributo fondamentale all’istituzione del primo corso di laurea in Ottica e optometria all’università Milano Bicocca e con esso a elevare la disciplina a professione sanitaria (attualmente i corsi di laurea in Italia sono nove), i figli Laura e Renzo, quarta generazione, portano avanti l’azienda, concentrandosi sulla digitalizzazione degli interventi volti alla soluzione dei problemi visivi e al mantenimento del benessere visivo, anche attraverso l’intelligenza artificiale. La novità più rilevante è lo sviluppo del software VEM (Vision Exam Management), che consente di integrare la professionalità degli ottici con l’impiego degli algoritmi per il riconoscimento dei disturbi visivi, supportando anche il medico oculista. La personalizzazione delle soluzioni e l’educazione alla salute visiva sono i due capisaldi indispensabili per il futuro della professione dell’ottico optometrista e l’impiego delle tecnologie può indubbiamente favorirne la crescita.Ruben Razzante