Quattro figli, sette nipoti: festa alla Rsa, nonna Gina compie 104 anni

Si allungano le aspettative di vita, e anche il Sud Milano riflette il trend demografico che vede in aumento gli anziani e i grandi anziani. E così, l’altro giorno alla Castellini, storica Rsa di Melegnano, è stato celebrato un super compleanno: quello di Gina Roma, l’ospite più anziana della struttura di via Cavour, arrivata a spegnere ben 104 candeline.

A festeggiare la nonnina classe 1920 con un bouquet di fiori e una maxi torta, oltre ai familiari, sono stati lo staff e i vertici della casa di riposo, che si sono stretti attorno all’anziana per questa importante ricorrenza. Di origine romagnola, prima di otto figli, da giovane Gina Roma ha lavorato come mondina per contribuire al ménage familiare.

Trasferitasi nel Milanese col marito, ha vissuto a lungo a Peschiera Borromeo. Ha quattro figli, sette nipoti e diversi pronipoti.

