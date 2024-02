Quasilocanda: dove si mangia e si impara

Oliva

Ovvero "dove si chiacchiera, si mangia, ci i incontra per un caffè, si ride, si studia e si impara: si locanda! Un luogo aperto a tante occasioni semplici ma speciali che nutrano il quotidiano". Quasilocanda è un progetto sociale innovativo che nasce dalla voglia di un gruppo di abitanti di creare, nel cuore di Villapizzone, un posto piacevole e di qualità, alla portata di tutti. "Quasilocanda nasce dal sogno comune degli abitanti di Villapizzone di ridare vita al quartiere. Ora è il fulcro della quotidianità di tante persone", spiega Elena Godi della rete Comunità e Famiglia, che di questa anima nascosta è co-fondatrice e socia fin dall’inizio, nel luglio del 2019. Quattro vetrine ormai abbandonate da un’edicola di quartiere, proprio all’incrocio tra via Mantegazza e via Fusinato, sono tornate a vivere grazie all’impegno di una giovane Impresa Sociale e al sostegno della Fondazione I Care Ancora onlus, della APS Villapizzone, della Fondazione Peppino Vismara, di alcuni donatori privati e dello studio Yuman Architetti, che ne ha ridisegnato gli interni. Quasilocanda è innanzitutto una piccola trattoria dove si mangiano cibi genuini cucinati in modo semplice, proprio come a casa. Propone una cucina sana, buona, offerta a prezzi contenuti, dove non manca mai l’attenzione alla stagionalità dei prodotti e alla qualità della materia prima. Non solo cibo, però, perché Quasilocanda è anche un posto dove è possibile trovare informazioni e supporto e dove ci si può proporre per organizzare insieme attività, servizi, laboratori ed incontri che facciano bene al quartiere. La cosa forse più interessante, nata in seno al progetto della Scuole dei Quartieri organizzato dal Comune negli scorsi anni, è che a gestire il locale sono principalmente persone disoccupate over cinquanta che con questo progetto trovano una nuova occasione d’inserimento lavorativo. A loro è affidata la formazione di giovani apprendisti nel campo della ristorazione che passeranno dal locale per vivere un’esperienza sul campo, importante non solo per loro ma per tutto il team.

Quasilocanda - Via Mantegazza, 38 – Tel. 02 28092209