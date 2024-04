Quasi un milione di euro per rifare strade e marciapiedi

I primi cantieri sono stati aperti il 2 aprile. Decine di strade e marciapiedi di Lainate cambieranno volto nei prossimi mesi. Al via il piano di manutenzione strade e marciapiedi, un progetto di oltre 950mila euro che interesserà dal centro alle frazione. "Dopo una capillare mappatura del territorio per definire le strade che avevano bisogno di un intervento è stato stilato un elenco di priorità di intervento in base allo stato delle strade e sono state identificate le vie o parti di esse sulle quali era necessario intervenire - spiegano dal Comune - La stessa indagine è stata fatta sui marciapiedi alcuni dei quali hanno anche barriere architettoniche. In questi casi oltre al rifacimento del manto e prevista anche la sostituzione dei cordoli, l’eliminazione delle barriere architettoniche con la creazione di rampe accessibili a passeggini e carrozzine". In alcune strade, come per esempio in via Val Camonica e prevista anche la realizzazione di nuovi tratti di marciapiede e in altri casi, come l’asfaltature interesserà i tratti di pista ciclabile, come in via Ischia e via Meraviglia. Ro.Ramp.