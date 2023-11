Quasi 100mila bottiglie riciclate in cinque mesi con il progetto RecoPet

Quasi 100mila bottiglie in plastica riciclate in soli 5 mesi: è lo straordinario risultato raggiunto ad Arese nell’ambito del progetto “RecoPet“, realizzato da Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, e Interzero (fornitore europeo di servizi di economia circolare), al quale ha aderito come prima insegna della grande distribuzione Iper La Grande I situata all’interno de “Il Centro“ di Arese. È proprio qui che 5 mesi fa è stato installato l’eco-compattatore dove sono state portate 98.499 bottiglie in plastica, in media oltre 5 per abitante, avviate poi al riciclo. Quello di Arese è stato uno dei primi 100 eco-compattatori acquistati e installati da Corepla nei punti vendita della grande distribuzione in Italia. "Siamo orgogliosi del successo dell’iniziativa, che ha l’obiettivo di accrescere la prossimità e la diffusione di un nuovo sistema di raccolta selettiva e contribuire a dar vita al circolo virtuoso del bottle-to-bottle, ossia garantire che le bottiglie conferite dagli utenti agli eco-compattatori siano trasformate nuovamente in altrettante bottiglie", commenta Giovanni Cassutti, presidente Corepla. Aresini virtuosi e premiati. Grazie all’app Recopet, a seconda del numero di bottiglie conferite, vengono riconosciuti premi realizzati in Pet riciclato. Ro.Ramp.