Quarto binario Rho-Parabiago. Prima “occupazione d’urgenza“. L’area verde diventerà parcheggio

Sul cartello affisso si legge: "Si avvisano i proprietari dell’area che la stessa è chiusa per i lavori di realizzazione del quadruplicamento della linea Rho-Parabiago". Siamo in via Pregnana a Vanzago, qui nei giorni scorsi Italferr ha occupato d’urgenza la prima area di proprietà privata nell’ambito del progetto di potenziamento della linea ferroviaria Rho-Parabiago. Su quella che oggi è un’area verde sorgerà il parcheggio al servizio della nuova stazione ferroviaria. Dopo sopralluoghi e lavori preventivi fatti nel mese di luglio, la contestata opera pubblica sta diventando realtà.

L’impresa Luigi Notari – che fa parte del raggruppamento di imprese al quale sono stati assegnati i lavori, composto da Costruzioni linee ferroviarie, Sifel, D’Adiutorio costruzioni, Quadrio Gaetano costruzioni, Costruzioni edili Baraldini Quirino – ha iniziato l’attività di verifica e di preparazione con picchettazione dell’area. L’area è stata recintata, nei prossimi giorni è previsto il taglio delle piante sul lato accanto alla ferrovia e poi eventuali verifiche della presenza di ordigni bellici. All’interno si può notare una piccola escavatrice con i vetri completamente distrutti, forse dal lancio di sassi da parte di qualcuno piuttosto arrabbiato.

"L’occupazione d’urgenza è legata al fatto che la realizzazione del quarto binario tra Rho e Parabiago è in ritardo rispetto all’obbiettivo Pnrr del giugno 2026 – dichiara il sindaco Lorenzo Musante –. Proprio per questo abbiamo approvato una mozione per chiedere al Governo di stralciare il progetto dagli interventi finanziati con fondi Pnrr. Il nostro compito ora è quello di vigilare su quello che succederà".

Occupazioni d’urgenza anche a Nerviano, nella frazione di Cantone, su un’area di 12.200 metri quadrati dove sorgerà il campo base; a Parabiago, dove su un’area di 70mila metri quadrati ci saranno il cantiere operativo e il deposito terre, mentre a Pogliano Milanese l’area occupata da 25mila metri quadrati servirà per lo stoccaggio.

Nel frattempo si è costituito l’Osservatorio ambientale, un organismo collegiale previsto da un decreto legislativo del 2006 che ha il compito di "supportare le autorità competenti in caso di interventi complessi", qual è il progetto di potenziamento della tratta ferroviaria. L’Osservatorio è composto dai rappresentanti del Ministero, Regione e degli altri enti coinvolti, e dovrà monitorare tutte le fasi dei lavori e affrontare le eventuali criticità. "Ci sono incontri a cadenza periodica – aggiunge il sindaco – e l’Arpa ha già fatto alcuni rilievi a livello ambientali".

Infine si è conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi sul progetto per lo spostamento del canale secondario del Villoresi – Derivatore Valle Olona, intervento inserito nell’ambito del potenziamento ferroviario della Rho-Parabiago. Il nuovo tracciato del Villoresi sarà situato fuori dall’abitato. Il costo dell’intervento ammonta a 21,6 milioni di euro.