Quartieri al setaccio. Multe per 14mila euro

Oltre 300 persone identificate e più di 15mila euro di multe alla Crocetta, a Sant’Eusebio e in piazza Costa. La polizia di Stato ha identificato 186 persone, di cui 87 con precedenti, 6 negozi e 21 veicoli: due extracomunitari sono stati denunciati per oltraggio e resistenza e pubblico ufficiale e 3 esercizi commerciali sanzionati per 14.500 euro. Sequestrati anche 5 grammi di hashish. I carabinieri hanno trovato, dopo due perquisizioni domiciliari, altri 5 grammi di hashish e controllato 125 persone, denunciato 4 stranieri per violazione degli obblighi di soggiorno e multato per mille euro 2 negozi per mancanza dei requisiti di igiene. I finanzieri hanno sanzionato 12 attività su 18 controllate per verificare l’emissione degli scontrini e della normativa sul lavoro. La.La.