Quanti rischi per chi si fida degli influencer

Razzante*

I consumatori cercano spesso sui social consigli utili per gli acquisti e finiscono per lasciarsi abbindolare dagli influencer. La domanda cruciale da farsi riguarda il modo in cui i messaggi veicolati attraverso i post vengono in realtà percepiti dagli utenti. Non sempre quei messaggi sono trasparenti. Occorre vigilare, anche perché l’utilizzo prolungato degli smartphone e la crescente quantità di tempo che le nuove generazioni dedicano ai social li mette in condizione di finire più facilmente preda di inganni e raggiri. La verità è che non tutti gli utenti sono così avveduti e in grado di riconoscere quando un contenuto è pubblicitario e quindi condizionato da finalità commerciali. Ne è consapevole Codici, associazione di tutela dei diritti dei consumatori che ha pubblicato una guida per aiutare gli utenti ad orientarsi nel mondo dei social. Davide Zanon, Responsabile Progetti dell’associazione Codici, cita il caso dei post sugli investimenti finanziari, magari in criptovalute, che è un settore particolarmente attraente, oppure quelli sulle sigarette elettroniche, prodotti alla moda in cui però non si tiene minimamente conto dei risvolti sul piano della salute. "Molti consumatori lamentano di aver seguito l’indicazione di un influencer pensando fosse un consiglio sincero salvo poi aver scoperto che era un parere interessato perché si trattava di una pubblicità", precisa Zanon. La guida pubblicata da Codici è un piccolo dizionario per imparare il significato degli hashtag. Sono quei termini preceduti dal simbolo del cancelletto che accompagnano foto o video. Quanto viene indicato nel post va preso con le pinze, perché è frutto di una collaborazione tra l’influencer e il prodotto che sta provando. Capire gli hashtag significa, quindi, capire se il messaggio degli influencer è un contenuto pubblicitario o meno.

* Docente

di Diritto dell’informazioneall’Università Cattolica

di Milano