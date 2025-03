Quanta sconfitto. Trofeo a Vicenza

Finale di Coppa Italia amara per il Milano Quanta, che si è arreso 5-3 contro Vicenza. Ottimo il primo tempo chiuso sul 2-1, poi i meneghini sono crollati nella ripresa, subendo il secondo ko consecutivo con i veneti dopo quello in campionato. I rossoblù inoltre vedono sfumare il secondo obiettivo stagionale dopo la Supercoppa italiana persa con Asiago a novembre. Ora rimane solo il campionato, dove però Vicenza appare sempre più favorita. Anche in campo femminile è arrivato un ko per Milano. A vincere il titolo sono state le Snipers Civitavecchia: 2-1 dopo i supplementari il risultato finale, con le laziali brave a rimontare il vantaggio meneghino. Alessandro Stella