Quando si crede nei talenti della moda

Sono quattro le vincitrici delle borse di studio assegnate nell’ambito del progetto “Milano e Ferragamo per la formazione dei giovani talenti”. L’iniziativa è stata voluta dall’Assessorato alle Politiche del Lavoro del Comune di Milano, dal gruppo Salvatore Ferragamo e Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS. Il progetto sostiene un percorso di alta formazione per studenti e studentesse meritevoli provenienti dalle scuole civiche di Moda e Sartoria di via Fleming e di via Visconti, attraverso quattro corsi triennali post diploma. "È una grande opportunità. Questo è il mondo in cui voglio lavorare, è il mio futuro", ha raccontato Stephanie Zuniga, una delle vincitrici che frequenterà l’Istituto Secoli. Stephanie nasce in Perù, si laurea in odontoiatria a Lima, ma capisce che quella strada non fa per lei. "Sono scappata dal mio Paese. Nel luogo in cui lavoravo mi sentivo oppressa. Sono venuta in Italia in vacanza e non me ne sono più andata". Proprio come lei, anche Geraldina Gabbi Contesini si riscopre amante della moda solo in un secondo momento: "Con la borsa per la IUAD, posso rimettermi in gioco. Quando realizzi che qualcuno crede davvero in te è una grande spinta per ricominciare – Dice –. Ho studiato Psicologia e lavorato per un po’ nel settore ma non faceva per me. Mi sono appassionata alla moda lavorando in un negozio di abbigliamento". Chi invece ha sempre saputo quale sarebbe stato il suo futuro è Evgeniia Morgun. Di origini russe e ucraine, Evgeniia ha sempre coltivato il sogno di diventare stilista ispirandosi alla nonna che durante gli anni dell’economia pianificata in Russia, realizzava abiti unici ispirandosi a quelli delle riviste di moda straniere. Yasmin Morcy è la più giovane tra le vincitrici. Vent’anni, nasce a Londra, vive a Dubai e nel 2019 si trasfeisce a Milano. La borsa di studio Ferragamo le permetterà di frequentare la NABA con l’obeittivo di diventare stilista e di "trovare un posto in cui sentirmi a casa facendo della mia passione una professione". Elena Capilupi