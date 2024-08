Quadruplicamento Milano-Pavia. E la "trenopolitana" si avvicina

Entrano nel vivo i lavori del quadruplicamento ferroviario Milano-Pavia che porteranno tra Rogoredo e Pieve Emanuele un treno ogni 15 minuti entro la fine del 2026. Arriva la “trenopolitana“. Ma prima dovrà essere terminata la bonifica per alcune bombe della seconda guerra mondiale rinvenute lungo il tracciato. E dovrà essere anche ultimata la lunga fase degli espropri, che a Locate ad esempio ha interessato, nei pressi della stazione, una palazzina che sarà demolita. Gli inquilini saranno trasferiti in altre abitazioni e dovranno essere abbattuti anche alcuni garage che si trovano a ridosso della massicciata ferroviaria adiacente la stazione.

L’area cantiere è diventata operativa e sono cominciati i lavori per la preparazione della massicciata. Il progetto prevede il quadruplicamento tra Milano Rogoredo e Pavia attraverso la realizzazione di una nuova coppia di binari in affiancamento a quelli esistenti per un’estensione complessiva di circa 29 chilometri. L’intervento è articolato in due fasi: la prima prevede il quadruplicamento della tratta Milano Rogoredo-Pieve Emanuele (circa 11 chilometri), mentre la seconda riguarda il completamento fino a Pavia (circa 18 chilometri). L’opera, che costerà oltre 960 milioni, 189 per il primo tratto fino a Pieve Emanuele, è stata pensata per migliorare sensibilmente la mobilità del Sud Milanese oltre a essere fondamentale per spostarsi in futuro da Milano a Genova in meno di un’ora, con la realizzazione del Terzo valico dei Giovi e il quadruplicamento della Tortona-Voghera. L’intervento permetterà l’incremento della capacità e la separazione tra le tipologie di traffico, quella dei treni veloci e quella delle linee suburbane.

Il progetto consentirà un incremento complessivo di capacità passando da 10 treni all’ora per direzione dell’attuale linea a 20 treni all’ora per direzione sul complesso delle due linee. Al contempo verrà migliorata anche la regolarità della circolazione attraverso la specializzazione dei traffici sulle due linee.

Un’opera progettata nel 2018 che ha visto l’inizio della progettazione esecutiva e della realizzazione solo nel 2023. Da dicembre 2026 secondo cronoprogramma dovrebbe diventare operativo il quadruplicamento della tratta Rogoredo-Pieve Emanuele, con treni ogni 15 minuti da e per Milano. Negli anni a seguire il quadruplicamento arriverà fino a Pavia.