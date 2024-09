Quadrotti della solidarietà. Le signore dell’uncinetto: "Così facciamo del bene"

Un punto dritto e uno rovescio, uno dopo l’altro. Per stare insieme, dal 2019 hanno prodotto una montagna di quadrotti carichi di solidarietà. È il "Gruppo Knit" nato nell’ambito della biblioteca di Villa Burba: si riunisce ogni mercoledì pomeriggio, attorno alle bibliotecarie Gabriella Uslenghi e Angela Ditroia. Alcune signore appassionate di uncinetto, abili anche con i ferri da maglia, hanno iniziato a ritrovarsi per sferruzzare insieme. "Ci ritrovamo ogni mercoledì dalle ore 15 alle 18 in biblioteca - spiegano Gabriella e Angela -. Al gruppo si sono iscritte una quarantina di signore, non tutte sempre presenti. Molte proseguono il lavoro a casa, soprattutto se non hanno la possibilità di venire il mercoledì. Noi diamo i compiti e tutte consegnano il materiale.

Ogni anno ci diamo un obiettivo e avviamo un progetto: nella prima parte dell’incontro si lavora tutte per il progetto, nella seconda parte si prosegue con il lavoro personale. Nel 2024 i progetti sono stati due: l’albero di Natale per il Comune e le pigotte per l’Unicef, le tradizionali bambole di pezza da vendere per beneficenza". Il Gruppo Knit è aperto a tutti, ci sono donne che vanno qualche ora in compagnia e a chi va per imparare. Ci sono anche giovani dai 25 ai 30 anni. "Abbiamo persone che ci seguono su Facebook e ci mandano quadrotti da Como, da Varese, dalla Calabria e persino dalla Spagna - continuano le bibliotecarie -. Sono parenti delle rhodensi e si danno da fare per produrre manufatti, come ha fatto i nonni del centro anziani di Passirana. Noi realizziamo poi coperte di lana da donare alla Caritas, alla San Vincenzo o all’Opera San Francesco di Milano. Anche una socia di Varese ne ha realizzata una. E una signora di Como ha mandato parecchio materiale: noi poi le inviamo le foto delle coperte. Far del bene fa stare bene, piace a tutte". Per il Natale sono pronti 1800 quadrotti per il progetto di un grande albero di maglia per la città. Intanto la vecchia bici in uso ai bibliotecari è stata rivestita con lavori a maglia ed è stata messa in mostra nel portico di Villa Burba. Iscriversi al Gruppo Knit è gratuito. Chi vuole sostenere la rete delle biblioteche del circuito può sottoscrivere la +Teca al costo di 10€. Le riunioni del gruppo riprenderanno a settembre. Per info è possibile contattare la Biblioteca al numero 02-93332215/390.