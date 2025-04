Quadri famosi reinterpretati. Opere degli allievi in mostra

"Icone: una galleria al femminile per un Rinascimento del presente". È questo il lavoro prodotto da una terza liceo artistico dell’Erasmo. Un progetto nato dal docente di storia dell’arte Giuseppe De Sandi e completata nel laboratorio di grafica con la docente Stella Giannini. Tredici studenti hanno analizzato quadri di donne nobili, ricche borghesi, madri amorevoli o lavoratrici instancabili. Nel corso del Rinascimento, l’universo femminile è stato raccontato attraverso molteplici sfaccettature, incarnando valori, simboli e significati diversi. "L’arte rinascimentale ha codificato estetiche e simboli che ancora oggi influenzano il nostro immaginario. Proprio su questa tensione tra passato e presente hanno lavorato gli studenti. Il loro percorso è stato un viaggio tra pensiero e pratica", spiega il docente De Sandi.

Da qui l’idea di reinterpretarli in chiave moderna e contemporanea, creando una galleria di lavori esposti nella scuola. Un esempio pratico è il quadro "La vecchia" di Giorgione, in cui l’artista per la prima volta ha ritratto una donna anziana, rappresentandola nella sua realtà. Un ragazzo l’ha specchiata con Donatella Versace analizzando come sia cambiata l’idea e la visione della anzianità. "È stato un bel lavoro e ho visto i ragazzi impegnarsi molto. Ora mi piacerebbe esporre questi lavori a Bollate, collaborando con il Comune", conclude il docente.

D.F.