Coca, ecstasy e ketamina: due pusher arrestati davanti ai locali di via Toffetti

Milano, 11 novembre 2023 – Coca e droghe sintetiche prima di entrare in discoteca. I due pusher si erano piazzati davanti ai locali di via Toffetti, in zona Rogoredo, per intercettare il flusso di ragazzi in entrata. In due sono stati arrestati nel giro di un'ora, in due distinti interventi di carabinieri e polizia.

Il primo arresto

Attorno alle 3, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno notato un ragazzo che parlava nervosamente al telefono, camminando a passo svelto verso piazza Mistral. A quel punto, i militari di pattuglia hanno deciso di controllare il giovane, che ha riferito di non avere documenti con sé: perquisito, aveva addosso 111 grammi di cocaina e 200 di ecstasy, nascosti negli slip. Il ventiseienne italiano, incensurato, è stato ammanettato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e portato nelle camere di sicurezza della caserma Montebello, in vista della direttissima in Tribunale.

La droga sequestrata dai carabinieri

Il secondo blitz

Un'ora dopo, gli agenti del commissariato Mecenate hanno fermato nella stessa zona un venticinquenne italo-libanese, già noto agli archivi delle forze dell'ordine per alcuni precedenti. Controllato, aveva con sé 10 grammi di cocaina, 15 di ketamina, 8 di hashish e alcune centinaia di euro probabilmente ricavate nelle ore precedenti dalla vendita di altre dosi. Anche lui è stato arrestato.