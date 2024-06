Milano, l’ultimo desiderio di Pupi Solari: “Una festa nella mia piazza per ricordarmi”

Le sue ultime volontà sono state: “Fate una festa nella mia piazza quando non ci sarò più. Niente tristezza, solo allegria”. Così Pupi Solari, la ‘Signora della moda per bambino’, morta a 97 anni il 24 aprile scorso, ha detto ai suoi eredi.

“Mia nonna ha sempre amato festeggiare e presto faremo una cerimonia in suo onore. Quella di oggi è una festa di primavera la nonna amava organizzare tutti gli anni nei giorni di fine scuola per i suoi piccoli clienti accompagnati da mamma e papà – racconta Margherita Host, 31 anni, nipote di Pupi Solari che ora fa la direttrice creativa nel negozio di piazza Tommaseo -. Oltre all’amore per la moda, mia nonna mi ha lasciato come eredità anche l’amore per queste occasioni conviviali di ritrovo e di festa. E anche se lei quest’anno non c’è più, è come se fosse qui a festeggiare insieme a noi come ai vecchi tempi. Mi ha sempre detto che la sua commemorazione doveva essere una festa in piazza con tutti, bambini, adulti e anche animali che lei amava tanto. E presto organizzeremo anche questa”. La regina di piazza Tommaseo con la sua boutique che si affaccia su splendidi alberi di magnolia, nel 1969 ha aperto il suo negozio, arredato in stile provenzale, che nel giro di poco è diventato un punto di riferimento per mamme, nonne e bambini e nel 2019 ha festeggiato il mezzo secolo di attività. La Signora, come la chiamano nel quartiere, dello stile made in Milan prima di dedicarsi totalmente alla boutique ‘Pupi Solari bambino’, era proprietaria della storica pasticceria Leonardo in via Saffi, all’angolo con via Vincenzo Monti.

Pupi Solari è stata la prima donna nel settore della moda ad acquistare una pasticceria. Infatti dopo di lei che nel 2003 ha comprato la caffetteria Leonardo, altre case di moda hanno seguito il suo esempio, come Prada che ha comprato la pasticceria Marchesi e Louis Vuitton che ha comprato la pasticceria Cova di via Montenapoleone. La caffetteria della Pupi poi è stata acquistata da Suresh Zahireen, 49 anni, che precedentemente aveva lavorato da Leonardo per 14 anni come cameriere. “Per me è stato un onore lavorare con la Pupi, che era una donna molto disciplinata, forte ma dal cuore grande ed estremamente generosa con tutti. Mi ha insegnato a lavorare con i clienti grazie al suo modo di fare sempre accogliente, magnanimo e altruista che continuo ad avere perché è diventato la mia filosofia di vita. Mi ha anche dato tante preziose lezioni di vita che porterò sempre con me. Così come Leonardo continuerà a vivere con l’impronta di Pupi, perché è come se il suo cuore fosse rimasto qui, insieme alle sue specialità come la crostata di fragoline di bosco e il gelato alla crema”, racconta Suresh. Alla Pupi in questi anni era stato chiesto se le sarebbe piaciuto trasferirsi nel Quadrilatero, dove avrebbe avuto ancora più successo, ma lei ha sempre risposto: “Se fossi stata in Montenapoleone non avrei visto gli alberi, e qui la pace è impagabile”. E nella quiete della sua piazza, interrotta solo dalle vocine dei bambini in festa, è ancora molto forte la sua presenza.