Addio a Pupi Solari, icona della moda per bambini: “Riferimento per generazioni di milanesi”

Milano, 24 aprile 2024 – È morta all’età di 97 anni Pupi Solari, punto di riferimento milanese della moda per bimbi, titolare dello storico negozio in piazza Tommaseo. L’annuncio è stato dato dallo stesso negozio attraverso i suoi canali social: “La famiglia di Pupi ne annuncia con grande dolore la scomparsa e ringrazia tutti di cuore per la vicinanza”.

Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha voluto dedicare un pensiero alla “decana della moda junior milanese. Il suo negozio in piazza Tommaseo, dietro via Vincenzo Monti, è stato il riferimento per generazioni di milanesi, che sono cresciuti indossando le sue creazioni e hanno tramandato il suo gusto vestendo i figli con gli stessi abiti”.

I funerali si terranno lunedì 29 aprile alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria Segreta, in piazza Tommaseo, di fronte al negozio di abbigliamento per bambini.