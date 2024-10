Accordo tra San Gerardo e Asst Melegnano Martesana per “aiutare” il Punto nascita di Melzo

Monza, 7 ottobre 2024 – Per rimediare alle conseguenze della carenza di medici specialisti, l’Asst Melegnano Martesana e la Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza hanno stretto un accordo per migliorare il servizio offerto dall’Ostetricia e Ginecologia del Presidio ospedaliero di Melzo, Santa Maria delle Stelle.

L’accordo prevede la condivisione di personale medico nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia. Secondo quanto comunicato dal San Gerardo, “l’obiettivo del progetto – che applicando il concetto di rete consolida e in parte supera il rapporto hub e spoke, prevedendo uno stretto collegamento di collaborazione tra i centri specialistici (Monza) e i presidi ospedalieri territoriali (Melzo) – è quello di supportare le attività di base del presidio di Melzo e al contempo garantire la gestione di alcune patologie con percorsi personalizzati che avvengano nelle sedi più idonee in base alla complessità assistenziale richiesta per le pazienti prese in carico”.

Di fatto, si parla di condivisione di personale medico tra le due strutture. Prende le mosse da questo intento, il progetto avviato e sottoscritto lo scorso luglio tra San Gerardo e Asst Melegnano Martesana che vede tra l’Ostetricia del San Gerardo di Monza, diretta dalla professoressa Anna Locatelli, e l’Ostetricia e Ginecologia di Melzo diretta dal dottor Giuseppe Losa, l’impiego congiunto di personale medico specialistico destinato a garantire l’erogazione di servizi presso il Presidio ospedaliero di Melzo.

La stipula dell’accordo è sostenuta e promossa da Regione Lombardia che favorisce da sempre la collaborazione di rete all’interno del sistema sanitario regionale ed è la prima esperienza di questo tipo in Regione, in un ambito così delicato come quello dei Punti Nascita. L’obiettivo è continuare a sostenere sul territorio punti nascita efficienti ove la prossimità favorisca la cura delle gravidanze, promuovendo altresì la sicurezza e la centralizzazione dei casi qualora necessario.

La direttrice generale Asst Roberta Labanca

“Questo accordo rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della gestione dei servizi ostetrico-ginecologici - sottolineano il Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza e il Direttore Generale di ASST Melegnano Martesana Roberta Labanca -. Attraverso la condivisione di personale medico tra le due strutture, miriamo a consolidare la rete assistenziale, superando parzialmente il tradizionale modello hub e spoke. L’obiettivo principale è fornire supporto all’Ostetricia di Melzo, implementando percorsi personalizzati per la gestione delle patologie, in base alla complessità assistenziale richiesta, e garantendo un’assistenza di qualità alle pazienti e ai loro bambini. Riteniamo che, attraverso questa cooperazione, saremo in grado di mantenere punti nascita efficienti sul territorio, favorendo la cura delle gravidanze e garantendo al contempo la sicurezza per le pazienti, con la centralizzazione dei casi quando necessario”.