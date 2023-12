Punto di riferimento per i giovani e i bambini: premio alla biblioteca

Un premio per la biblioteca di Cascina Grande. La comunità ecclesiale di Rozzano ha deciso di conferire alla biblioteca, in occasione della festa cittadina di Sant’Ambrogio, un riconoscimento. Al termine della Santa Messa don Roberto Soffientini lo ha consegnato alla responsabile della biblioteca Patrizia Rossi e al sindaco e assessore alla Cultura Gianni Ferretti. Le motivazioni dietro questa scelta, legate agli eventi culturali organizzati, al ruolo di riferimento per i giovani studenti e agli eventi dedicati ai bambini, riflettono l’impegno della biblioteca nell’arricchire la vita culturale e sociale della comunità. "Un premio condiviso da tutto lo staff della biblioteca di Rozzano", sono state le parole del sindaco Ferretti che ha personalmente ringraziato i dipendenti.