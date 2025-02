Punto di riferimento da ammodernare

Quello di Rho è un punto di riferimento importante per tutto il territorio, con un personale di grandi capacità e molto appassionato, ma che da un punto di vista delle infrastrutture porta i segni dell’età. Alcune ristrutturazioni sono già state fatte, altre sono in corso o in programma, a partire dal pronto soccorso, una struttura che conta ogni anno più di 40mila accessi, ma vogliano intervenire per migliorare anche alcuni reparti come l’ostetricia e la ginecologia.

Il taglio del nastro di ieri mattina è stato l’occasione per l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso per visitare il pronto soccorso e il reparto di radiologia, dove è stata installata e resa operativa una nuova risonanza magnetica nucleare. Ma soprattutto per riconfermare l’impegno di Regione Lombardia per rendere l’ospedale più sicuro e moderno.

"L’apertura del nuovo reparto di subintensiva cardiologica è una bella notizia anche per la città, perché restituisce posti letto all’interno dell’unità coronarica che è sempre stato un punto di riferimento all’avanguardia non solo a livello locale ma anche nazionale. Oggi l’Asst Rhodense e Regione Lombardia confermano il loro impegno per mantenere viva questa tradizione – ha commentato il sindaco rhodense Andrea Orlandi – questa è l’ennesima testimonianza del fatto che l’ospedale di Rho non chiude e che continua a essere un’eccellenza per la sanità lombarda".

Ro.Ramp.