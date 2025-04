Pulizie in corso sull’area della caserma

Pulizie di primavera sull’area della mai ultimata nuova caserma dei carabinieri, al palo da un decennio. Qualche settimana di lavoro per "disboscare", pulire, bonificare e spianare. Ma sull’ultimazione dei lavori, e il completamento dell’opera, nemmeno l’ombra di una notizia. Il silenzio continua, ininterrottamente, da quasi un anno e mezzo. "E personalmente - così il sindaco Andrea Fumagalli - sono sempre più sconsolato. Non demordo, chiaro. Ma dopo tanto tempo non riesco nemmeno a nutrire particolare speranza". L’ipotesi delle vie legali. "Se nulla dovesse muoversi, sarà il mio ultimo atto da sindaco, prima della scadenza di mandato. A titolo personale lo avrei fatto anche prima. Ma c’è di mezzo la comunità".

Della vicenda della caserma incompiuta di via Boccaccio si era tornati a parlare in consiglio comunale in novembre, sulla scorta di una interrogazione presentata dalla minoranza. A inizio 2024, nel corso di un ultimo confronto fra enti sotto egida del provveditorato regionale delle opere pubbliche, erano state fornite garanzie: un cronoprogramma rivisto e dettagliato, la disponibilità dei fondi, l’apertura di un tavolo tecnico da convocare periodicamente, per aggiornare sullo stato procedura e arrivare quanto prima a una nuova gara d’appalto. "Inutile dire - così ora Fumagalli - che il tavolo non è mai partito. Questa vicenda è un paradosso".

Dall’apertura del cantiere di via Boccaccio sono ormai trascorsi dieci anni. Quasi due milioni e ottocento euro la cifra a suo tempo stanziata, "che mi hanno garantito essere ancora disponibile. Questo rende tutto ancora più assurdo e incomprensibile".M.A.