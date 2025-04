Prova a forzare scooter rubato sette giorni prima

Non sapeva che quel motorino era stato già rubato da qualcun altro e che il primo ladro l’aveva parcheggiato lì dopo averlo utilizzato o forse per adoperarlo nel futuro prossimo per altri scopi. Alle 2.20 di ieri, la ventitreenne italiana si è avvicinata allo scooter, posteggiato sul marciapiedi di via Caduti di Marcinelle a Rubattino, e ha forzato lo sterzo per portarselo via. Qualcuno, però, si è accorto del furto in corso e ha chiamato la centrale operativa di via Fatebenefratelli, generando un intervento di un equipaggio dell’Ufficio prevenzione generale della Questura: la ragazza, colta sul fatto, è stata arrestata per tentato furto aggravato.

Gli agenti hanno controllato la targa del veicolo per individuare l’intestatario e avvisarlo dell’accaduto e hanno così scoperto che in realtà esisteva già una denuncia di furto, presentata il 19 aprile. Così, a distanza di una settimana e dopo due colpi (uno riuscito e uno sventato), il motorino è tornato al legittimo proprietario.