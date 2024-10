Protocollo scuola superiore-Comune. Insieme per captare i disagi in classe

Un patto per contrastare la dispersione e l’evasione scolastica, il disagio tra i banchi ma anche quello socio-ambientale, i reati familiari e le violenze di genere. Lo ha sottoscritto l’amministrazione comunale insieme all’istituto superiore Leonardo Da Vinci-Falck, che rappresenta una realtà storica sul territorio di Cologno Monzese. "Si tratta di un accordo che viene stretto per la prima volta con gli istituti di istruzione superiore, a testimonianza della volontà di suggellare e rafforzare il rapporto di collaborazione che è sempre esistito, anche in termini di promozione di iniziative comuni tra municipio e scuola", ha commentato l’assessore alla Pubblica istruzione Alessandro Del Corno.

Il protocollo, siglato con il Da Vinci-Falck ha anche l’obiettivo di promuovere azioni, che saranno rivolte al rilevamento dei fattori di rischio, che spesso rivelano situazioni di disagio o negligenza familiare, in modo tale da essere in grado di attivare gli opportuni interventi di prevenzione per situazioni di abuso o di maltrattamento all’interno delle mura domestiche, in accordo con l’autorità giudiziaria. Proprio questo aspetto è stato sottolineato dal sindaco Stefano Zanelli come elemento di pregio della convenzione.

"Ritengo fondamentale la messa in atto delle iniziative di prevenzione e monitoraggio contenute in questo patto per la scuola - ha concluso il primo cittadino -. E questo anche a livello degli istituti superiori, che sono luoghi dove i ragazzi, ormai quasi adulti, decidono del loro futuro e della loro vita. Fornire a questi giovani degli strumenti per scelte serene e consapevoli, favorite da un ambiente familiare disteso, è il minimo che, come amministrazione comunale, possiamo fare per loro".

La.La.