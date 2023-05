Protezione civile: via ai corsi di formazione Nasce il primo nucleo

Il Comune ha un gruppo di Protezione civile tutto suo. Il nucleo è composto da 15 volontari che hanno deciso di rispondere al bando municipale aperto nelle scorse settimane. La prima riunione operativa si è tenuta, poche ore fa, con la presentazione del nuovo progetto e dei corsi che una parte dei partecipanti dovrà sostenere nei prossimi mesi; se alcuni volontari vantano, infatti, una lunga esperienza specifica sul campo, per aver fatto parte di gruppi locali del territorio, altri candidati dovranno sostenere le lezioni gratuite della cosiddetta formazione di base A1. Poi, ci saranno corsi più adeguati alle esigenze di ciascuna persona. Tutti i volontari saranno iscritti all’apposito albo regionale. La sede in un locale scolastico di via Beccaria.