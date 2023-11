Protezione civile offre la sede per le vaccinzioni

I medici di famiglia e i pediatri di Buccinasco possono approfittare di una sede, più grande dei loro studi, per organizzare le vaccinazioni, dedicando così una mattinata o un pomeriggio intero solo alle iniezioni antinfluenzali. La protezione civile ha messo a disposizione la propria sede in via degli Alpini 48 per i dottori di famiglia e i pediatri del territorio. Un’opportunità nata dalla collaborazione tra medici, amministrazione e volontari della protezione civile. Per la somministrazione del vaccino antinfluenzale è necessario contattare il proprio medico per fissare l’appuntamento. Un passaggio fondamentale: non è possibile presentarsi alla sede senza l’appuntamento fissato con il proprio dottore di medicina generale. Nel conto di chi si è messo a disposizione per questa iniziativa ci sono anche le farmacie comunali che hanno finanziato l’acquisto di materiali per lo smaltimento degli aghi e siringhe. I bidoncini dove si butta il materiale medico, infatti, non sono più forniti gratuitamente da Ats, come avveniva invece in passato. E poi c’è la questione della mancanza di dottori che fanno le vaccinazioni: "Ringraziamo i medici di base che, oltre al carico del proprio lavoro, si sono messi a disposizione per somministrare i vaccini ai pazienti che non hanno un punto di riferimento (per le difficoltà a reperire un sostituto), ma anche a coloro il cui medico ha deciso di non fare i vaccini – spiega il sindaco Rino Pruiti –. Grazie anche alla protezione civile, senza la quale non avremmo potuto organizzare questo servizio". Fra.Gri.