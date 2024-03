Protezione civile. Nuova sede per i 15 anni

Nuova sede, nuovo Gruppo Giovani, nuovi progetti, come la collaborazione con la Rsa Il Sole per la gestione delle emergenze. La Protezione Civile di Cinisello Balsamo compie 15 anni. "Per poter racchiudere tutte le attività, interventi e missioni che abbiamo portato a termine in questi 15 anni dovremmo produrre un film. È un traguardo importante per i volontari: insieme abbiamo riso, pianto, sudato e ci siamo inzuppati di acqua e neve al servizio a Cinisello ma che anche in Emilia". Presenti 24 ore su 24, i volontari sono impegnati anche nelle scuole, oltre che in rete con le altre associazioni della città. "Ringraziamo per primo il presidente Vincenzo Acquachiara che con la sua capacità e lungimiranza ci ha portati fino a qui, tutti i volontari perché è grazie a loro che è possibile tutto questo, gli sponsor che credono in noi da tanti anni e anche l’amministrazione".