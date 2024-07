Protezione civile al voto. Confermato Santoiemma: "Ma è il gruppo che vince"

Sono stati gli "angeli" Tra fango e acqua dell’alluvione del 15 maggio. A due mesi e mezzo dal cataclisma, tempo di elezioni in seno alla Protezione civile di Gessate, ed è riconferma per lo storico coordinatore Gianni Santoiemma. Con lui sono stati nominati vice, capisquadra e vice capisquadra e consiglio direttivo. All’incontro in aula consiliare presenti anche sindaco e amministrazione comunale: "Il vostro lavoro preziosissimo, una garanzia per tutti noi - così la sindaca Lucia Mantegazza -: grazie per quel che avete fatto e che fate". Quello di Santoiemma fu uno dei "volti" delle durissime giornate dell’alluvione, fra sfollati, allagamenti, salvataggi, case inagibili, operazioni di sgombero di abitazioni, cantine e garage che durarono settimane. Anche quando, a giorni e giorni dall’esondazione di Trobbia e Martesana, si spensero telecamere e riflettori.

La ricandidatura era nell’aria, "ma la decisione di proseguire - così lui - è stata presa in gruppo. Il gruppo è la vera forza. Insieme abbiamo fatto tanto, insieme vogliamo proseguire. Per Gessate e ovunque vi sia bisogno". Gli altri eletti. La nomina della vice-coordinatrice è caduta su Mariella Sozzi, i nuovi capisquadra sono Terenzio Beretta, Mauro Maltese, Maurizio Poli e Roberto Agostini. Il veterano coordinatore ha inoltre nominato vice capisquadra i giovani Fabio Maccali e Andrea Bacchini. È poi stato eletto dall’assemblea il consiglio direttivo formato dal coordinatore e Terenzio Beretta, Mariella Sozzi, Roberto Bacchini e Elena Santoro. Con la sindaca Lucia Mantegazza erano presenti alla riunione il vicesindaco Amos Valvassori e il comandante della polizia locale Walter Frigerio. Ha sottolienato la sindaca: "Voglio ringraziare nuovamente i volontari.

Negli scorsi cinque anni ci siamo adattati a nuove emergenze che insieme abbiamo fronteggiato senza paura, e con la serenità e la consapevolezza di poter contare gli uni sugli altri". E ancora: "Il coordinamento cosciente ed esperto di Gianni Santoiemma è una garanzia per l’Amministrazione e per la comunità intera. Siamo tutti insieme una squadra, una bella squadra. E ci facciamo forza a vicenda con rispetto e con lo stesso obiettivo: il bene della nostra comunità". Un’attività che prosegue in collaborazione con gli altri corpi di Protezione civile della provincia milanese.