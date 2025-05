Finale di Champions: gli ultras dell’Inter (ancora) contro la società. Ma i biglietti ormai sono assegnati

Milano, 28 maggio 2025 – “I criteri di assegnazione hanno premiato gli abbonati storici, con almeno otto stagioni consecutive, a partire dal 2015-16 e 2016-17”. E ancora: “Una piccola parte dei codici è stata inoltre riservata ad alcuni dei soci Inter Club con almeno dodici anni consecutivi di anzianità. Il 40% dei tifosi che hanno ricevuto il codice d’acquisto è rappresentato da soci Inter Club”. A metà pomeriggio, il resoconto ufficiale dell’Inter sulla distribuzione dei 18mila tagliandi (a fronte di 80mila richieste) assegnati dall’Uefa per la finale di Champions League contro il Paris Saint Germain certifica che ormai i ticket a disposizione sono esauriti.

Un messaggio indiretto anche agli ultrà, che da giorni protestano per essere stati esclusi. Un messaggio che non evita il secondo blitz in 24 ore dei gruppi della Nord sotto la sede del club in viale della Liberazione, andato in scena poco prima delle 18.30 di ieri. Una manifestazione con numeri decisamente più contenuti rispetto a quella di lunedì pomeriggio: sono una trentina, guidati dal leader storico Nino Ciccarelli, e sorreggono lo striscione che ricorda una frase pronunciata dai vertici societari prima di Inter-Barcellona del 6 maggio (“Il vostro sostegno è fondamentale”) e recrimina: “E poi ci lasciate a casa in finale, questa ce la devi spiegare”.

Lo stop alla corsia preferenziale per gli ultrà è un effetto diretto dell’indagine “Doppia Curva”, che ha decapitato il vecchio direttivo della Nord e fatto emergere, tra le altre cose, le cifre a cinque zeri incassate dal triumvirato Ferdico-Beretta-Bellocco dalla rivendita a prezzi decuplicati dei 1.500 biglietti ricevuti per la finale di Istanbul del 2023.

Col senno di poi, per i tifosi della Nord non c’è mai stata una chance di cambiare le carte in tavola con la mobilitazione delle ultime ore, preceduta da una mail alla società rimasta senza risposta. In ogni caso, gli ultrà si sposteranno in massa a Monaco di Baviera, pur non avendo il ticket d’accesso per l’Allianz Arena.