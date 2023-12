Striscioni pro-Gaza alla Scala di Milano, il blitz degli attivisti filopalestinesi: “Stop a bombe e genocidio”

Striscioni pro Gaza a fine prova del concerto di Natale al Teatro alla Scala. Li hanno srotolati questo pomeriggio dalla galleria alcuni attivisti pro Palestina: sui teli, le scritte “Stop bombing Gaza” e “Stop al genocidio a Gaza”, accanto a una bandiera della pace. Da diverse settimane vengono organizzati a Milano cortei in favore delle popolazioni palestinesi.

Gli striscioni appesi alle gallerie del teatro milanese

I protagonisti dell’iniziativa hanno anche lanciato un appello per la fine della guerra in Ucraina e in tutti gli altri luoghi del mondo funestati dai conflitti. “In questo momento – ha gridato un attivista col megafono – ci sono bombe che stanno colpendo nel mondo: a Gaza, in Ucraina, in Chad, in Congo, in Etiopia. E allora basta bombe, basta armamenti”. In risposta, un acclamazione generale.

I biglietti per le prove generali di uno spettacolo sono riservati ai dipendenti, che abitualmente li riservano a parenti e amici: evidentemente qualche dipendente scaligero particolarmente sensibile alla causa palestinese ha dato la possibilità agli attivisti di entrare al Piermarini con regolare tagliando per compiere la loro protesta.