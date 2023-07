Proroga dei termini per iscrizione Servizi Scolastici a Senago, domande entro il 9 Luglio

Proroga dei termini di iscrizione dei servizi scolastici per l’anno scolastico 2023-2024. Non avendo ricevuto il numero minimo di domande di iscrizioni, dieci, per l’avvio dei servizi di pre e post scuola in alcuni plessi e per consentire a eventuali interessati di provvedere, il Comune comunica che il termine di presentazione delle domande è prorogato al 9 luglio. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia Andersen di via Padova i servizi disponibili sono il pre e post scuola. Alle materne Aporti e Montessori è disponibile solo il pre scuola, alla Collodi, Rodari, e Maria Teresa di Calcutta pre e post. Le domande d’iscrizione vanno presentate online sul sito www.comune.senago.mi.it sezione "Accedi ai serviziServizi educativiModuli". Da.Fa.