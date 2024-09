Pronto il campo dell’oratorio fatto con novemila scarpe riciclate

L’oratorio di Quarto Oggiaro inaugura il suo nuovo campo da basket. Il campo è frutto dell’iniziativa benefica “Playing for the Future“, sostenuta da Deichmann, con il patrocinio del Comune di Milano. L’area dell’Oratorio Pio XI, in via Antonio Aldini 33, era stata individuata da Sport Senza Frontiere, l’associazione che da 15 anni si occupa di inclusione sociale attraverso lo sport, e che a Quarto Oggiaro porta avanti un intervento a favore di minori che vivono in condizioni di disagio socio-economico. È stato completato il rifacimento del vecchio campo da basket: la pavimentazione è realizzata con gomma Nike Grind ricavata da 9.504 paia di scarpe da ginnastica riciclate. "L’oratorio è una realtà fondamentale nella nostra zona, è un luogo dove i ragazzi si ritrovano in un posto protetto dove divertirsi e crescere umanamente e spiritualmente – sottolinea padre Daniel Mauricio Filho –. Questa iniziativa è una grande opportunità di rinnovamento per la comunità".