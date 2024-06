Pronto a settembre il centro cottura per 1.500 studenti

Sarà inaugurato a settembre il nuovo centro di cottura che preparerà i pasti per i 1.500 studenti che frequentano le scuole cittadine. Finanziata grazie al Pnrr con un contributo di un milione di euro la cucina diventerà parte integrante del centro polifunzionale di via Gigli e sarà gestita dalla Vivenda, società che ha anche in appalto la refezione scolastica. "Per noi oltre alla stabilizzazione del servizio vuol dire fare un salto di qualità perché i piatti non arriveranno più dal centro cottura di Locate Triulzi. La qualità del pasto oggi già buona migliorerà", spiega il sindaco di Pieve, Pierluigi Costanzo (nella foto). I lavori del nuovo centro cottura finiranno entro settembre, per l’inizio dell’anno scolastico". Mas.Sag.