Pronti da coltivare undici orti collettivi

Orti collettivi, ultimi giorni per consegnare la domanda. La richiesta è riservata ad associazioni e istituti scolastici e il bando è stato pubblicato dal Comune. In tutto sono 11 nuovi appezzamenti recintati, abbinati ad altrettante casette di legno per il deposito degli attrezzi e dotati di un punto di allacciamento dell’acqua. Questo è stato reso possibile grazie al Pnrr.

Gli orti comunali di via Nenni sono in tutto 39, di cui 28 destinati a uso individuale e 11 collettivo. Questi possono essere anche didattici, per sviluppare progetti di aggregazione sociale, educazione, divulgazione scientifica e attività terapeutiche, di supporto psicofisico con il contributo di associazioni di volontariato onlus e istituti scolastici.

Il Comune ricorda infine che negli orti è consentita solo la coltivazione di ortaggi ed erbe officinali, privilegiando tecniche di agricoltura biologica con divieto assoluto di utilizzo di pesticidi, erbicidi e anticrittogamici nocivi per api, uccelli, ricci, pipistrelli e in genere per tutti gli animali utili all’uomo. Le assegnazioni degli spazi sono a titolo gratuito con durata di 5 anni dal momento della sottoscrizione della convenzione. Gli impianti e le strutture in uso comune – come le casette di deposito attrezzi, l’impianto di irrigazione, i percorsi pedonali e le recinzioni – sono da mantenere in ordine e in buono stato di conservazione da parte degli assegnatari degli orti. Il bando da compilare si trova sul sito del Comune di Bollate; le domande vanno consegnate entro le 18 di martedì 30 aprile tramite mail Pec, o in Comune, previo appuntamento.

Davide Falco