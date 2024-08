Pronti all’appello: ecco i nuovi presidi

Dirigenti scolastici, nominate le reggenze. Al timone del Vincenzo Benini di Melegnano, scuola superiore che comprende liceo scientifico, liceo delle scienze umane e tecnico-economico, per un totale di quasi mille iscritti, ci sarà Ornella Campana, che è già responsabile dell’istituto tecnico milanese Pier Paolo Pasolini. Ornella Campana prende il posto di Claudio D’Antoni, che assume la guida dell’Einstein di Milano e la reggenza del comprensivo Diaz, sempre nel capoluogo meneghino. Al vertice del comprensivo La Margherita - dieci plessi distribuiti tra Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano e San Zenone al Lambro, per un totale di 1222 alunni suddivisi in 67 classi - ci sarà Stefania Ruberto, preside del Cavalcanti di San Giuliano. Ruberto subentra a Elena De Silvestri, che dopo tre anni trascorsi nel Sud Milano ha accettato di dirigere il comprensivo di Mede, nel Pavese. Al comprensivo Curiel di Paullo e Tribiano arriva Concetta Frazzetta: nel salutare il preside Gabriele Monti, che assume ora un nuovo incarico, le Amministrazioni locali danno il benvenuto alla nuova reggente.

A Rozzano Monica Barbara Mansi è stata nominata timoniera del comprensivo Le Orchidee di Rozzano, mentre la collega Gemma Santoro gestirà il comprensivo di viale Liguria. Annarita Mercogliano prende la guida del Gobetti di Trezzano sul Naviglio; a Corsico ci saranno Susanna Musumeci al Galilei e Maddalena Di Muccio al Buonarroti. Maria Grazia Casagrande reggerà il comprensivo Don Gnocchi di San Colombano al Lambro, al confine col Lodigiano. Questo lo schema dirigenziale disposto per le scuole del Sud Milano, dove, in alcuni casi, il nodo da sciogliere riguarda ora le cattedre vacanti. Intanto, in molti plessi del territorio sono stati eseguiti nel periodo estivo - o si stanno ultimando in questi giorni - i lavori di restyling e miglioramento degli ambienti, in vista dell’ormai imminente ritorno sui banchi.

Alessandra Zanardi