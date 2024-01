Pronti 175mila euro per piazza Nassiriya

Si sono concluse le procedure di gara e aggiudicazione per la realizzazione della nuova piazza dedicata ai caduti di Nassiriya; uno spazio alla memoria di chi, per valori come liberà e uguaglianza, ha sacrificato la propria vita. A pochi passi dalla caserma dei carabinieri, la nuova piazza sarà un luogo che farà da ponte e restituirà unità e continuità a uno spazio cittadino. Importo dei lavori circa 175mila euro. "Il nostro desiderio è quello di rendere omaggio al sacrificio dei caduti di Nassiriya, ma anche al valore di tutte quelle persone che, quotidianamente, mettono a disposizione del prossimo il loro bene più prezioso, la vita - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marco La Rosa -. Il loro coraggio, il loro valore e la loro umanità devono essere un monito per tutti noi". È su queste premesse che l’amministrazione comunale ha deciso di realizzare e intitolare una nuova piazza ai caduti di Nassiriya e rendere omaggio alle vittime di quel tragico attentato perpetrato durante una missione di pace. Erano le 8.40 del 12 novembre 2003 quando un camion cisterna, guidato da due kamikaze, scoppiò all’ingresso della base dei carabinieri in Iraq; persero la vita 28 persone tra carabinieri, militari e civili, 19 italiani e 9 iracheni. La nuova piazza si realizzerà tra via dei Caduti, via Giovanni XXIII e via Giacomo Matteotti. Sarà un’area senza barriere, che oltre ad aumentare la sicurezza viabilistica riqualificherà questa nuova area con panchine, fioriere e, ovviamente, il nuovo monumento che rappresenterà il centro della piazza. L’intervento di rigenerazione urbana partirà a breve.

Mas.Sag.