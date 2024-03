Pronta la nuova terapia intensiva. Sanità, passi avanti nel Nord Milano

Pezzo dopo pezzo, l’ospedale Bassini si rinnova per rispondere sempre al meglio alle esigenze della comunità. Dopo l’avvio di CoreLab, il centro analisi primo nella provincia milanese per strumentazione all’avanguardia, a breve sarà la volta dell’inaugurazione della nuova terapia intensiva. "Siamo ormai in dirittura di arrivo per il completamento anche dei 6 posti letto di terapia intensiva e di altri 6 per la terapia toracica – ha annunciato il direttore dell’Asst Nord Milano Tommaso Russo -. Nei mesi scorsi avevamo già rinnovato la chirurgia e il secondo reparto di degenza con una riqualificazione che aveva riguardato tutto il percorso chirurgico del Bassini, anche con il blocco operatorio. Possiamo in questo modo offrire un percorso di eccellenza in ambienti rinnovati e accoglienti".

Saranno mesi di grande lavoro per l’Asst Nord Milano. Il 2024, infatti, vedrà l’attivazione dei nuovi presidi sanitari. "Entro l’anno tutte le Case di comunità avranno una strutturazione definitiva. Una maratona che ci porterà fino al primo marzo del 2025 con l’inaugurazione dell’ospedale di comunità di Cologno Monzese". A oggi resta ancora da inaugurare la Casa di comunità di Sesto San Giovanni, che nascerà in via Oslavia dove già c’erano gli uffici di Ats, mentre sono già state aperte quelle di Bresso, Cusano Milanino e Cologno. "Le strutture sono avviate, si stanno rodando con i servizi per entrare a pieno a regime - ha spiegato Russo -. Dopo un periodo di assestamento e dopo l’avvio anche degli ultimi presidi territoriali ci sarà solo da farle funzionare al meglio per la cittadinanza". Nella Casa di Cologno di via Boccaccio si sta lavorando per riportare a regime tutta la parte di ginecologia, che negli ultimi mesi aveva avuto un depotenziamento, mentre in tutte le strutture di Cologno, Bresso (via Centurelli) e Cusano (via Ginestra) è stato attivato l’ambulatorio di ortopedia per le prime visite e per quelle di controllo. "Il senso delle Case di Comunità è quello di essere più vicini ai cittadini proprio in termini fisici e di accesso, per facilitare poi l’eventuale arrivo alle strutture ospedaliere tramite un collegamento diretto sempre dentro l’azienda sanitaria – ha spiegato il dottor Alessandro Ivone, medico di Ortopedia e Traumatologia dell’Asst Nord Milano -. A questi ambulatori si può arrivare prenotando al Cup o al numero verde, ma anche solo presentandosi con l’impegnativa del proprio medico di base".