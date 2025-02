Promessi Sposi a Gorgonzola. Il pannello di Renzo all’osteria messo in salvo dalle intemperie

Via l’affresco su legno sbriciolatosi alle intemperie, via libera alla copia in Pvc: e il murale ispirato alla sosta di Renzo Tramaglino a Gorgonzola, narrata al capitolo 16 dei Promessi Sposi, è tornato al suo posto. Fine della telenovela che ha avuto come protagonista il maxi pannello, 3 metri per 2,10, quasi 150 chili di peso, con cui l’associazione Concordiola, l’Ecomuseo della Martesana, il comune e l’artista realizzatore, Mario Grandi, avevano voluto omaggiare l’anno delle celebrazioni manzoniane. L’opera era stata posizionata in piazza Cagnola, durante una cerimonia con molte autorità e tanti cittadini, nel novembre del 2023. Pochi mesi dopo aveva iniziato a "perder pezzi". Il motivo, come fu spiegato in seguito, la scelta del legno per la base, inidoneo a tollerare l’esposizione alle intemperie. Per mesi l’artista e l’associazione culturale promotrice dell’iniziative ne aveva chiesto la rimozione per salvaguardarla. La questione era approdata anche, via interrogazione della minoranza, in consiglio comunale. Infine, la scelta da parte del comune di optare per un piano B: commissionare la realizzazione di una copia fotografica, adeguatamente ingrandita, identica all’originale. Missione compiuta nei giorni scorsi, e pannello riposizionato da una ditta specializzata. Cittadini contenti: "Quella menzione nei Promessi Sposi un motivo di orgoglio per la città. È giusto ricordarla". Nelle immagini restituite rivivono le righe immortali del Maestro, che riportano alla data letteraria del 12 novembre 1628. Renzo in fuga dai tumulti milanesi, il vagabondaggio per le campagne, l’arrivo in città: "Fatti alcuni passi in Gorgonzola vide un’insegna, entrò; e all’oste, che gli venne incontro, chiese un boccone, e una mezzetta di vino: le miglia di più e il tempo gli avevan fatto passare quell’odio così estremo e fanatico. Vi prego di far presto perché ho bisogno di rimettermi subito in istrada. L’oste rispose a Renzo, che sarebbe servito; e questo si mise a sedere in fondo della tavola, vicino all’uscio: il posto de’ vergognosi".

Monica Autunno