Programmatori e sviluppatori

Takyon, startup italiana che ha dato vita al primo ecosistema della prenotazione diretta, cerca nuove risorse da assumere. Dopo il successo della piattaforma che permette ai viaggiatori di cercare e prenotare dai siti ufficiali tutte le strutture che offrono vantaggi a chi prenota direttamente, la startup cerca cinque nuove figure, tre da inserire nel team tech e due da inserire nel team di business development.

Per quanto riguarda l’ambito tech, Takyon cerca due profili junior di programmatori, anche neolaureati o laureandi da formare, insieme a un profilo senior che abbia almeno due anni di esperienza e possa ricoprire il ruolo di full-stack developer, per implementare nuove soluzioni per la piattaforma. Il candidato ideale ha ottime capacità di problem solving e ha già maturato esperienza nella programmazione e gestione dati. Ha inoltre familiarità con TypeScript, React, MongoDB, Node.js e con il sistema di versioning Git.

Per quanto riguarda invece l’area di business development, Takyon cerca un profilo junior, anche neolaureati o laureandi da formare, insieme a un profilo senior che abbia almeno tre anni di esperienza sul campo e possa ricoprire il ruolo di business development manager, per coordinare un team con il compito di concludere nuovi accordi e gestire le esigenze delle strutture ricettive già partner. I candidati ideali devono avere ottime doti relazionali, una solida esperienza b2b e un background nel settore hospitality.

Fondata nel 2022, Takyon ha come investitore di maggior rilievo Fin+Tech, acceleratore lanciato da Cassa Depositi e Prestiti insieme a Zest Group, Startupbootcamp, Nexi, Fintech District e Gruppo Credem. Inoltre, è tra le imprese selezionate dal Ministero del Turismo per il progetto Tourism Digital Hub, per innovare ed efficientare il turismo.