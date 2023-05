Prognosi di 3 giorni e “rischio biologico“

Due dei vigili intervenuti ieri mattina in via Giacosa al “Trotterino“ e poi in zona Bocconi per bloccare la trans sono finiti all’ospedale riportando tre giorni di prognosi. Andranno anche in “infortunio biologico“ per essere stati colpiti dagli sputi della quarantaduenne che ha urlato di essere sieropositiva. "Vi infetto tutti". Lei, invece, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sulla vicenda si è sollevato un polverone. Alle reazioni politiche si aggiungono le voci sindacali tra cui quella di Orfeo Mastantuono, Csa della polizia locale: "Ogni sei giorni i vigili di Milano hanno un ferito per colluttazione: invito la politica a fare dichiarazioni circostanziate sulla base dei fatti, non a lasciarsi andare a condanne sommarie senza conoscere bene tutto quello che è successo".

M.V.