Progetto Scuola con oltre 60 idee

Sessanta iniziative per il Progetto Scuola. Dalle attività sportive per tutte le fasce d’età ai giochi rivolti ai più piccoli per conoscere e amare la natura fino ai progetti musicali inclusivi. Ma anche la "toponamastica rivelata" per conoscere le storie delle personalità che danno il nome alle vie cesanesi e il corso per imparare a instaurare un buon rapporto con gli amici a quattro zampe. Giornate di plogging, per raccogliere i rifiuti camminando o correndo, per dare un peso concreto all’immondizia, e ragionare sulla tutela dell’ambiente, anche attraverso il teatro, una caccia al tesoro, attività sul ciclo dell’acqua, la costruzione di casette per gli insetti e l’osservazione degli uccelli. Ma anche i progetti di protezione civile ed educazione stradale. Per i più grandi anche il lavoro sulla Memoria, la Resistenza e la Costituzione, i progetti ambientali e le Donne nella scienza. "Da molti anni – spiega il sindaco Marco Pozza – proponiamo agli Istituti comprensivi un’ampia offerta di progetti rivolti sia ai piccoli della scuola dell’infanzia sia ai più grandi della primaria e della secondaria di primo grado. I progetti sono in parte ideati direttamente dal Comune e in parte insieme ad associazioni e componenti attive della società civile e li presentiamo ai genitori in modo organico in un opuscolo in modo che le famiglie possano conoscere nel dettaglio le proposte pensate per i loro figli. Siamo infatti convinti che investire sull’educazione dia sempre risultati positivi". Sono circa sessanta le proposte del Progetto Scuola 2024/2025. Iniziative dal valore educativo e civico che promuovono lo sport, la conoscenza del territorio e delle radici della nostra storia, per affiancare l’impegno dei docenti e sostenere il diritto allo studio dei futuri cittadini di domani. "Il periodo della scuola - aggiunge Aldo Guastafierro, assessore alle Politiche dell’istruzione - è un’occasione di conoscenza, non solo strettamente didattica, ma anche del mondo che ci circonda. Le nostre numerose proposte integrano i Piani di offerta formativa delle scuole, offrendo una bussola nel percorso di costruzione dell’identità di bambini e ragazzi, come cittadini del domani, che abbiano a cuore la tutela dell’ambiente e del proprio contesto di vita, oltre ai temi della legalità e dei diritti. Diamo concretezza a un impegno preso con le famiglie e condiviso nelle linee programmatiche dell’Amministrazione".

Francesca Grillo