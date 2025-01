“Progetto Officina“ al via: giovani nell’amministrazione

Domani il lancio della seconda edizione del progetto Officina, un laboratorio pensato per coinvolgere i giovani under 30 nell’innovazione delle politiche pubbliche e della pubblica amministrazione. Sarà presente anche il Comune di Rho per il progetto promosso dall’associazione Officine Italia che coinvolge anche i Comuni di Brescia, Cinisello Balsamo e Monza, con il supporto di Regione Lombardia. Il programma partirà lunedì con le due settimane di formazione ospitate dall’università degli studi di Bergamo e dagli spazi di Talent Garden.

L’incontro sarà anche l’occasione per promuovere un dialogo intergenerazionale tra giovani, amministrazioni locali e tutti i partner del progetto. L’evento si terrà alla sede di Anci Lombardia, in via Rovello 2, e si articolerà in due sessioni principali. La prima parte del pomeriggio e vedrà come ospite d’eccezione il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, in un confronto sui giovani come leva chiave di innovazione nella pubblica amministrazione cui interverranno i rappresentanti dei partner istituzionali tra cui Mauro Guerra, presidente di Anci Lombardia; Laura Castelletti, sindaca di Brescia, e Sergio Cavalieri, rettore dell’Università degli studi di Bergamo. Seguirà un incontro dedicato al ruolo strategico delle amministrazioni locali e dei giovani per il futuro del Paese, con la partecipazione di Emanuela Marcoccia, direttore area affari generali, personale e organizzazione del Comune di Rho. Insieme Marco Baccaglioni, direttore generale del Comune di Brescia, Mario Conti, capo area programma di mandato del Comune di Cinisello Balsamo e Michele Bertola, direttore generale del Comune di Monza. "Oltre al lavoro su progetti di policy all’interno dei 4 Comuni partner, il programma prevede numerosi appuntamenti di formazione, in collaborazione con i partner del progetto: da quelli accademici e istituzionali, come l’università degli studi di Bergamo, l’università degli studi di Brescia e la scuola nazionale dell’amministrazione, agli attori privati, tra cui Edison, Coima, ZeroCO2, Ispi, Scuola Holden, Will Media, e alle tante realtà del terzo settore. Da.Fa.