Progetto maxi ciclabile: passerella per la sicurezza

Biciplan "Cambio!", linea 5 in volata verso il traguardo, posata la passerella nel territorio di Pozzuolo Martesana: "a scavalco" del torrente Trobbia e di una roggia, è una delle due previste sulla "tratta" da Segrate all’Adda. Autorità e imprese a raduno ieri a Pozzuolo per la posa del manufatto, 22 metri circa di struttura poggiati su manufatti di cemento armato. Al "varo" presenti il sindaco Angelo Caterina, il consigliere delegato alla mobilità di Città Metropolitana Marco Griguolo (nella foto) e le maestranze al lavoro per la realizzazione della maxi ciclabile. Una delle cinque (oltre alla linea 5 sono in corso di realizzazione le linee 2, 7, 12 e 15 del piano complessivo, che a traguardo ultimo ne conterà 24) dell’ambizioso masterplan varato da Città Metropolitana. La linea 5 avanza, e del resto i tempi sono tracciati: le cinque piste già cantierizzate in zone diverse dell’hinterland, e finanziate con fondi Pnrr, dovranno essere completate entro dicembre.

"Quest’opera - così Griguolo - è fondamentale per il completamento di questo tracciato. A breve inaugureremo anche la seconda passerella di questa stessa ciclabile, a Melzo, una struttura di dimensioni imponenti a scavalco della sp13. Si procede, stiamo rispettando i tempi previsti e il cronoprogramma". A quasi tre anni dal varo sono in accelerazione massima dunque gli interventi di "Cambio!", piano ambizioso e strutturato che include la realizzazione di nuove "radiali" per le due ruote e il completamento di tratti mancanti o di congiunzione fra piste già esistenti. Nei mesi scorsi sopralluoghi e incontri sono stati organizzati in tutte le zone teatro di cantieri, per aggiornare amministrazioni comunali e cittadini sullo stato delle opere. La linea 5 Segrate-Cassano d’Adda è in opera dal 2023, data dell’inaugurazione segratese; 27 chilometri il tracciato complessivo di congiunzione fra l’hinterland milanese e la zona fluviale, per centri abitati e aree di campagna.M.A.