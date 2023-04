Progetti per i ragazzi con autismo

Paola Severini

Melograni

Gentile nonna Paola, l’ho vista ieri sera raccontare in Rai la giornata dell’autismo. È stata una trasmissione bella e soprattutto intelligente: da milanese constatare quello che fa il Politecnico e i suoi docenti è qualcosa che scalda il cuore e mi conforta per il futuro. La famosa realtà aumentata allora serve proprio a tutti! Se penso che attraverso le necessità dei ragazzi disabili possiamo avere sostegno anche noi “over” capisco che lo sforzo di Oancheno è ben motivato! Ma la giornata dedicata all’autismo non è il 2 aprile,ossia domani? (Lettera arrivata sabato 1,ndr).

Valentina E

Cara Valentina, evviva il Polimi! Come lo chiamano i milanesi. Sono felice del suo apprezzamento e le ricordo che il nostro lavoro non si ferma al 2 aprile: 67 fino ad oggi le realtà censite e raccontate, e stamattina alle 10,20 e lunedì notte alle 1 e 15 torniamo da voi! Le vorrei descrivere tutte le nostre bellissime notizie, mi limito a ricordare che a Milano lo scorso anno c’è stato addirittura il Festival “In & Aut” alla fabbrica del Vapore (che verrà replicato in autunno). Lo dobbiamo allo straordinario lavoro di Samantha Lentini, insieme con Francesco Condoluci e Eugenio Comincini. Sì, lei ha ragione, il giorno è il 2 aprile. Anche il nostro Capo dello Stato ha voluto dare il suo segnale a questo proposito… guardi i Tg di oggi e se ne accorgerà. Ma la cosa più importante è l’enorme cambiamento in atto nel sentimento degli italiani, quello che si chiama "opinione pubblica". Insomma stiamo cambiando passo.

C’è ancora molto da fare ma siamo sulla buona strada.

La abbraccio.

Sua Nonna Paola

