“Professione web radio”: corso gratuito

Nuova opportunità per i giovani del rhodense dai 17 ai 34 anni che non studiano né lavorano: si tratta del workshop “Professione web radio”, che promuove la formazione nel campo delle web radio e del podcasting. La proposta è un’iniziativa di In Onda - Young at Work, un progetto che accompagna i giovani under 30 nella ricerca di un lavoro o nella formazione, realizzato grazie alla collaborazione di A&I onlus, Barabba’s Clowns, La Fucina e Sercop e con il contributo di Regione Lombardia. Il corso si articola in due appuntamenti laboratoriali che si svolgeranno il 15 aprile e il 29 aprile: sotto la guida di professionisti come Chiara Lorenzutti, conduttrice di R101, i giovani potranno scoprire come nascono i progetti di radiofonia per il web, come si promuovono e come si organizzano, quali sono le professionalità legate al mondo della web radio, come realizzare un format radiofonico declinato per il web e quali sono le potenzialità dell’on demand e del podcasting. Inoltre potranno approfondire le tecniche di regia e speakeraggio radiofonico, giornalismo radiofonico e mix audio broadcast. Entrambi gli appuntamenti si terranno nella sede di Young Do It, in viale Monte Resegone 69, ad Arese. L’approccio del workshop è quello dell’imparare facendo: grazie alla simulazione di una redazione radiofonica, i giovani metteranno subito in pratica quello che hanno appreso con lo sviluppo e la messa in rete dei programmi sperimentali sullo spazio web di Radio 20Zero.

È possibile iscriversi gratuitamente attraverso la piattaforma https:www.eventbrite.itebiglietti-professione-webradio. Nel primo anno il progetto Young at Work è entrato in contatto con 114 giovani, ha attivato 10 gruppi e promosso 42 percorsi, per oltre 140 colloqui individuali. Il progetto si è concluso con 7 tirocini e 4 assunzioni; 10 giovani hanno trovato autonomamente lavoro, 5 hanno attivato percorsi di servizio civile, 2 hanno iniziato attività di volontariato e 5 si sono iscritti all’università. Ro.Ramp.