Prof Vecchioni a Medicina

"La medicina è miracolo e voi siete dei miracolanti per quello che potete fare e donare alle persone, anche solo un giorno di vita in più". In cattedra il professor cantautore Roberto Vecchioni, davanti a lui studenti appena più grandi dei liceali cui ha insegnato fino alla pensione: 708 matricole del primo anno di Medicina all’università Vita-Salute del San Raffaele, il 95% degli iscritti che ha mandato esaurito il corso “Protagonisti in Medicina: ruoli, passioni e percorsi”, diretto dal presidente del corso di laurea Roberto Cavallaro col docente Guido Travaini, che ha proposto esperienze di medici-modello.