"Prof di ruolo e numeri contenuti". E Cinisello Balsamo batte il centro

Ha fatto capolino nella classifica di Eduscopio due anni fa, in terza posizione. Lo scorso anno era secondo, oggi domina la classifica dei licei classici, superando i privati e istituzioni storiche: il Casiraghi di Cinisello Balsamo continua la scalata.

Com’è andata con le iscrizioni, nell’anno buio dei Classici?

"Da noi sono aumentate (risponde il preside Delio Pistolesi, ndr). Siamo piccoli, ma cresciamo: abbiamo formato due classi più numerose degli anni passati".

Quest’anno siete primi per Eduscopio: qual è il “segreto“?

"Credo ci siano alcune concause. Nella classifica probabilmente pesa di più la media della classe, alta, rispetto ad avere poche eccellenze. L’obiettivo è cercare di portare tutti allo stesso livello, non sempre ci si riesce, ma ci proviamo. Un altro bel segnale è che al primo anno di università i nostri studenti sono al di sopra della media nazionale per i risultati agli esami. E credo che anche il corpo docente faccia la differenza".

Stabile?

"Sì. In tutto il liceo il 90% è di ruolo, al classico credo il 100%. Avere due sole sezioni permette un maggiore coordinamento, il lavoro è meno dispersivo".

Si parla di rilancio di classici, di potenziamenti. Voi su cosa puntate?

"Siamo uno dei quattro licei milanesi con la sperimentazione biomedica per il triennio e abbiamo una curvatura interna, sempre biomedica e sin dalla prima, sia per il classico che per lo scientifico. Abbiamo il progetto Cambridge e attività trasversali che possono essere scelte dagli studenti di tutti gli indirizzi".

Si.Ba.